Kunstenaarsmarkt in De Schorre: zelfde concept op nieuwe locatie

Boom - De jaarlijkse kunstenaarsmarkt vindt dit jaar plaats op het Vlinderplein in De Schorre. Aan het concept zelf wijzigt niets.

De Kunstenaarsmarkt in De Schorre vindt plaats op zondag 14 mei van 12 tot 17u. Wie zin heeft in een portie kunst kan na een leuke wandeling doorheen De Schorre vertoeven op de gezellige Kunstenaarsmarkt op het Vlinderplein. Meer dan honderd schilders, grafici, beeldhouwers en keramisten laten u er proeven van hun kunstwerken. Een deel onder hen is op dat ogenblik ook effectief aan het werk.

Sinds 2014 organiseert het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre de Kunstenaarsmarkt op het pleintje aan de oude ringoven aan de Rupeldijk. De vierde editie gaat uitzonderlijk niet door op deze locatie. Het plein wordt immers volop omgebouwd tot een echt fietsbelevingspunt met een themacafé, wielermuseum en fietsuitleendienst. De opening van dit belevingspunt is voor volgend jaar voorzien.

Op 14 mei moet u daarom de schilderijen, foto’s en andere kunstwerken van heel wat exposanten bewonderen op het Vlinderplein in De Schorre. Het unieke kader en een drankje in een even gezellig decor ontbreekt niet. De toegang is gratis. www.deschorre.be