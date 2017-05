Stijn (her)opent op 3 juni het Prinsenhof

Willebroek - Stijn De Bock (43) opent op zaterdag 3 juni opnieuw het 'Prinsenhof' in de Dorpsstraat in Blaasveld met als nieuwe naam BARBOK. Het voormalig duivencafé is dan grondig opgesmukt en ademt de sfeer van oud en modern uit.

Stijn De Bock nam op 24-jarige leeftijd café ’t Vervolg in de A. Van Landeghemstraat in Willebroek over. Deze zaak brandde als gevolg van een kortsluiting in november vorig jaar volledig uit. Omdat eigenaar brouwerij Moortgat niet direct met een oplossing over de brug komt, besliste Stijn De Bock om het nu drie maanden geleden failliet gegane Prinsenhof aan de spooroverweg in Blaasveld over te nemen. Stijn De Bock noemt het na verbouwing BARBOK of kortweg een dorpskroeg met een moderne look. "Toen ik ‘t Vervolg overnam was ik 24 jaar en dus koos ik voor een jonger publiek. Vandaag zijn we tien jaar later en heb ik zelf al twee kinderen. Ik wil dan ook af van het imago van nachtkroeg. Zo rond 1u 's nachts zou ik graag mijn bed opzoeken", zegt hij lachend.

Stijn De Bock mikt ook op het verenigingsleven, dat in Blaasveld nog rijkelijk aanwezig is: van voetbal over volleybal en van chiro's tot fanfare. Bovendien is het Broekgebied van Blaasveld vlakbij waar wandelaars thuis zijn en rijden er vele fietsers aan zijn voordeur voorbij. Hij gelooft er sterk in dat er voor zo'n dorpskroeg in Blaasveld nog plaats is. "Er is inmiddels ook een buitenterras aangelegd. De opening is zaterdag 3 juni. Vanaf 17u iedereen welkom", legt hij uit. U kan er zich verwachten aan Stella van 't vat en ook warme en koude hapjes warm zal u kunnen bestellen.