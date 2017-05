Treinaanbod op Lijn 52 van Boom naar Antwerpen wordt verdubbeld

Boom - Voor het einde van het jaar wordt het treinaanbod op de Lijn 52 van Boom naar Antwerpen en richting Puurs verdubbeld. Op termijn moeten er ook in het weekend terug treinen rijden.

Al vele jaren is er geen treinverbinding vanuit Boom richting Willebroek/Mechelen en Puurs omdat Waterwegen en Zeekanaal in het weekend zowel de spoorbrug over de vaart als over de Rupel laat openstaan ten voordele van het scheepvaartverkeer. “Daar is nu een doorbraak”, meldt Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V). Minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verklaart namelijk dat het treinaanbod verdubbelt kan worden. “Door de kruisingen van de treinen op een verstandige wijze in te plannen, wordt het treinaanbod vanaf einde 2017 op L52 verdubbeld gedurende weekdagen zonder evenwel de vereiste slots voor het scheepvaartverkeer, zoals bepaald in de geldende overeenkomst tussen Infrabel NV en W&Z, in het gedrang te brengen.”

Verder laat de minister weten dat de twee spoorwegbruggen over kanaal en Rupel een stevige renovatiebeurt moeten krijgen en dat tegelijkertijd het bedieningsmechanisme wordt aangepast zodat ook de bruggen kunnen bediend worden vanuit de afstandsbedieningscentrales. “Voor het Zeekanaal Brussel-Schelde zijn alle bruggen dit jaar vanop afstand te bedienen, behalve de spoorwegbruggen. Er zal voor zowel de renovatie als voor de bediening van de spoorwegbruggen een intensieve samenwerking volgen tussen Infrabel NV (spoorwegen) en W&Z. Er zijn gesprekken lopende met vertegenwoordigers van Infrabel NV en W&Z”, meldt minister Weyts.

Op technisch vlak zijn de afspraken al redelijk uitgewerkt. De planning en timing moet nog op papier worden gezet.