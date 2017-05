Willebroek - In het kader van 'Blaasveld kermis' is ook dit jaar de traditie 'eierenwerpen' in ere gehouden.

In de Keizerstraat konden de ploegen, bestaande uit een vanger en een werper met twaalf door de jury toegekende eieren aan de slag. De afstand tussen vanger en werper werd systematisch vergroot. Het duo xx en xx bereikten xxmeter. Verder waren er bakken bier te verdienen als prijs voor het origineelst verklede duo, de origineelste ploegnaam enz.