De 'Goeroes' gaan (ook) op verplaatsing Kangoeroes basket Willebroek stevig aanmoedigen

Willebroek - De eerste uitwedstrijd van de play-offs basket in eerste nationale wordt voor Kangoeroes Willebroeks extra speciaal. Voor 't eerst wordt er dan een supporters-feest-bus ingelegd.

Na vele jaren van basketplezier heeft Basketbalclub Kangoeroes Willebroek (eindelijk) officieel zijn eigen supportersclub. Waarom het er nooit van gekomen is blijkt een raadsel, maar einde goed al goed. Het was wachten op Bert Van Driessche (40), adjunct filiaal houder van LIDL-Willebroek. "Ik werd twee maanden geleden toevallig uitgenodigd door voorzitter Luc Katra om hier een basketbalwedstrijd bij te wonen. Ik was zo ingepakt door deze grote basketbalfamilie, het ongedwongen vele werk van de vrijwilligers en het enthousiasme van de supporters dat ik me afvroeg waar ik moest zijn om ook een uitwedstrijd mee te maken. Het antwoord was raar maar waar dat er geen supportersclub was en dat het niet georganiseerd werd", legt Bert Van Driessche uit. Kangoeroes Willebroek speelt nu vier seizoenen in de hoogste afdeling van het Belgische mannenbasketbal. Er zijn verplaatsingen geweest waar slechts tien supporters van Kangoeroes Willebroek aanwezig waren. Samen met duivel-doe-al Wim Verbesselt (44) start hij samen deze supportersclub. Thuis komen er makkelijk 500 supporters over de vloer en daarvan willen de beide initiatiefnemers, elke keer minstens, 10% op verplaatsing meelokken.

Sinds enkle dagen is er nu ook een facebookgroep actief waarop de laatste weetjes worden uitgewisseld. Daar vindt u ook het logo 'Goe (Basket Willebroek) Roes' op terug. Nog tot 14 mei kunnen de supporters voor 9 euro inschrijven voor de eerste verplaatsing van deze basketbalclub met de autobus. “Tegen wie en op welke dag dat precies valt, weten we nog niet. Dat wordt pas bekend gemaakt als de kaarten voor de play-offs definitief geschud zijn", zegt een enthousiaste Bert Van Driessche. De autobus heeft het marktplein als vertrek en aankomstplaats. De supporters worden eerst in 't Volkshuis verwend met hapjes en ook na de wedstrijd wacht hen daar een stevige beet. "We gaan op de autobus ook drank verkopen en stevig wat muziek spelen. “Winnen of verliezen het speelt geen rol er moet gefeest worden", zegt hij. Contact en/of inschrijven Bert Van Driessche, bertvino10@hotmail.be of 0484-/50.03.45.