Aangekondigde snelheidscontroles

Boom - De politie ZoneRupel kondigt snelheidscontroles aan over het hele grondgebied Rupelstreek.

De data voor mei en juni: op 16 mei in de Boomsestraat Nielsestraat, op 18 mei in de Fabiolalaan Schelle en op 29 mei in de Kapelstraat in Rumst. Voor juni zijn de flitsdata bepaald op 2 juni in de Uitbreidingsstraat Niel, op 12 juni in de Varenstraat Rumst, op 22 juni in de Tulpenlaan Hemiksem, op 26 juni in de Kerkhofstraat Boom, en op 30 juni in de Molenstraat in Rumst. Opgelet: deze aangekondigde flitsmomenten sluiten snelheidscontroles op andere plaatsen en tijdstippen niet uit.