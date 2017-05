Maxine Janssens (15) uit Blaasveld maakt toneelstuk rond 'sexting'

Willebroek - Maxine Janssens (15) uit Blaasveld en Remi De Smet (15) uit Gent schreven zelf een toneelstuk rond 'sexting' waarbij de kijker wordt uitgedaagd na te denken over het onderwerp.

Sexting is het verspreiden van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex, verwijzend naar de inhoud en texting of sms of mms. "Ik werd op mijn school onrechtstreeks stevig met het fenomeen geconfronteerd. Twee jongens hadden een power point gemaakt met allemaal sexueel getinte foto's van jonge meisjes. Deze power point met foto's ging al snel België rond met alle gevolgen vandien", vertelt de vierde jaars studente Latijn-wiskunde. Er werd met de schoolvriendinnen over gepraat. "De meeste leeftijdsgenoten legden de schuld bij de meisjes die de foto's bij de start uiteindelijk zelf hadden verspreid. Ik dacht er wel anders over. Ik was geschokt hoe snel mensen conclusies trekken, hoe snel men oordeelt en veroordeelt zonder context. In zo’n verhaal is iedereen slachtoffer", vertelt ze.

Maxine Janssens hoorde even later over VAART, waar jonge kunstenaars de kans krijgen om zich artistiek te ontwikkelen met ondersteuning van van het Leuvens project fABULEUS en ARTFORUM. "Ik heb dan Remi De Smet uit Gent gecontacteerd, mijn maatje uit de productie STUK, een klein geluk in een grote oorlog. Hij was de geknipte theatervriend om samen zo’n uitdaging aan te gaan en dit moeilijke thema aan te snijden. We hebben het boek 'Francine, laat je tieten nog eens zien' gelezen en uren over dit onderwerp geskyped. Al snel borrelde het ideeën. In hun voorstelling #GekraaktDoorEigenNaakt Remi speelt de rol van Casper en Maxine speelt Josefien en gaan in hun 50 minuten durende gesprekken het onderwerp niet uit de weg. Op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei treden ze twee keer op in Leuven in het kader van het project VAART. Info #GekraaktDoorEigenNaakt.http://www.vaartfestival.be