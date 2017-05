Kanaalfeesten laten muziek knallen met oa. Christoff, The Magical Flying Thunderbirds, Laura Tesoro en Nathalie Meskens

Willebroek - De gratis Kanaalfeesten vinden plaats op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni. En knallen zal het met oa. Christoff, The Magical Flying Thunderbirds, Laura Tesoro en Nathalie Meskens.

De Kanaalfeesten brengen dit jaar niet alleen een spetterend muzikaal programma maar ook heel wat randanimatie met een cultuurpodium en een MEGA-Pretfabriek voor de (aller)jongsten. Ook de braderij geeft present en er is een Diversiteitsplein en een tentoonstelling ‘Op de Vlucht’. Een en ander is gisterenavond voorgesteld in kasteel Bel-Air. Wie van populaire muziek houdt, meezingt en swingt op bekende songs wordt op zijn/haar wenken op het hoofdpodium bediend. Staan geprogrammeerd op vrijdag: Claude Cologne, Christoff en The Magical Flying Thunderbirds. Vervelen is niet aan de orde en op zaterdag nog meer fraais met de Willebroekse band Point Fifty, met nadien Laura Tesoro en Nathalie Meskens in Motown. Dan volgt Gers Pardoel, en nadien een stevige dosis 'Girl Power' van 2Empress, het Belgische Number 1 vrouwelijk DJ-duo. Ze hebben er al twee sets op Tomorrowland opzitten, maar ook passages op het Summerfestival en Laundry Day stonden in het orderboekje naast een wereldtoer. Naast het hoofdpodium kan u ook terecht op het Cultuurpodium, aan het August Van Landeghemplein, met lokaal en internationaal talent met oa. Los del Trè , Selder (een groovy bende waarvan één van de leden uit Klein-Willebroek afkomstig is), El Juntacadaveres (moderne versie van tango) en afsluiten doet zaterdag Marockin’ Brass, een stomend Gnawa Jazz project met de Britse trompettist Byron Wallen en drummer Rod Youngs. Jeugdhuis Perron IV host het (cultuur)podium op vrijdagavond en geven zo de kans aan lokale bands en dj’s om hun talent aan Willebroek te tonen. Zaterdagnamiddag is het marktplein vanaf 14u, letterlijk de speeltuin voor de Willebroekse allerkleinste kids en komen ook de ZoWi-monitoren in actie, zodat u al een klein beetje weet wat u in de zomer te wachten staat.http://www.kanaalfeesten.be