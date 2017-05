Winkelhart-leden kussen alle mama's met moederdag

Willebroek - Het 'kus de mama's' evenement met moederdag is een organisatie van Willebroek Winkelhart. Het vindt plaats op zaterdag 13 mei op de markt, Louis De Naeyerplein.

"Alle mama's zullen die dag door enkele leden van het bestuur en enkele leden van Willebroek Winkelhart gekust worden", legt Paul Stuer uit. In ruil krijgen de mama's dan ook wat geschenkjes, geschonken door de Willebroek Winkelhart-leden én krijgen ze er een glaasje cava bovenop. Dit alles vindt plaats in een versierde tent op het marktplein. De kussers van dienst beginnen er aan omstreeks 11u en omstreeks 15u is deze ludieke actie afgelopen.