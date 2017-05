Jonge ondernemer Jules Deleersnijder opent schoenenzaak voor grotere maten

Boom - Jules Deleersnijder (22) opent dit weekend in de Hoogstraat 9 een schoenwinkel met extra accent op grote maten. Hiermee vult de kleinzoon Van den Bril een hiaat in de retail op.

Jules De Leersnijder is de kleinzoon van Stijn Van den Bril die het handelscentrum van Boom destijds op de kaart zette. Ook zijn moeder Kristine Van Den Bril, is al 28 jaar zaakvoerder van Piccobello en zijn neef Michaël Van Den Bril, baat inmiddels bijna drie jaar Van den Bril Mode uit. Hiermee wordt de Hoogstraat in de volksmond ook wel eens Van den Bril-straat genoemd. "Ik begrijp die uitspraak wel, maar ik wil toch benadrukken dat het verre van alleen Van den Bril winkel gelinieerde panden zijn. Iedereen is hier welkom in deze straat om mee het handelscentrum op de kaart te zetten", zegt de jonge ondernemer Jules Deleersnijder.

Inmiddels heeft Jules Deleersnijder bij wijze van voorproefje al een webshop geopend. "Mensen kunnen daar rechtsreeks bestellen of aan prospectie doen en uiteindelijk doelgerichter naar de winkel komen. De webshop is dan ook een stukje een 'lookbook' geworden, al blijft het online-bestellen mogelijk", zegt hij. Concreet kan u bij 'Jules Schoenen' terecht voor herenmaten van 40 tot 52, en dames van 36 tot 45, met voor elk keuze uit een tiental (top)merken. Vrijdag 5 mei is er een openingsreceptie voor de genodigden en op zaterdag 6 (10u-20u) en zondag 7 mei (11u-18u) gaat de Hoogstraat 9 open voor het grote publiek. http://www.schoenenjules.be