Gezocht: Directeur van Plezier van het land...wie wordt t baas van het Kid’s Circus op Theater aan Twater

Willebroek / Boom - De allereerste directeur van Plezier van het land moet tussen 6 en 10 jaar oud zijn en wordt gezocht door 'Theater aan Twater', het internationaal straattheater- en spektakelfestival.

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni vindt aan de oevers van de Rupel in Boom en Willebroek het jaarlijks weerkerend internationaal straatfestival Theater aan Twater plaats met meer dan 100 (inter)nationale acts. De organisatie heeft nog een ondersteunende taak in petto en zoekt hiervoor 's lands allereerste Directeur van plezier. Hij of zij moet tussen 6 en 10 jaar oud zijn. Het gaat om een tijdelijke functie voor de beide dagen waarbij hij/zij creatief, stressbestendig, communicatief moet zijn en een grote mate van zelfstandigheid heeft. Theater aan Twater belooft in haar aankondiging een marktconforme verloning, inclusief tijdelijke bedrijfswagen met chauffeur en maaltijdcheques en drankjetons. Bovenal verzekert de organisatie hem/haar een onvergetelijk weekend.

Hoe solliciteren?

Maak een (originele) video van 1 minuut waarin u zichzelf voorstelt als de ideale ‘Directeur van Plezier’ en stuur de video of de link door. U heeft tijd tot 10 mei 23.59u. De acht meest originele video’s worden weerhouden en gepubliceerd op de facebookpagina, waarna u stemmen verzamelt. Dat kan allen door diegenen die eerder, uw familie en vrienden, de facebookpagina van Theater aan Twater leuk vonden. De video met de meeste stemmen wordt de allereerste Directeur van Plezier van het land. Doorsturen via kaaimannen@telenet.be, u kan hiervoor het gratis wetransfer.com gebruiken. Alle info, reglement en voorwaarden op http://www.kaaimannen.be