Basisschool Hoeksteen stapt af van een leraar, een leslokaal: door zelfstudie vaardigheden beter ontwikkelen

Boom - De GO-Basisschool De Hoeksteen start op 1 september met het vijfde en zesde leerjaar in een (ruime) klas met twee leerkrachten. Enkele verouderde klassen worden verbouwd tot een grote multifunctionele ruimte aangepast aan de hedendaagse onderwijspraktijk.

“De onderwijsinspectie (geplande doorlichting van de Vlaamse overheid) gaf ons de opdracht enkele verfraaiingen uit te voeren: lokalen herschilderen, nieuwe ramen plaatsen, …. Door onze scholengroep Rivierenland werd beslist om, gezien het groeiende leerlingenaantal, grondige renovatiewerken uit te voeren. En aangezien wij al langer aan het nadenken waren over deze nieuwe onderwijsvorm, maar tegen infrastructurele beperkingen aanliepen zijn wij blij met deze kans”, zegt aspirant-directeur Tessa Vermeiren. Deze verdieping behelst nu nog vier ruime oude leslokalen die tot een grote ruimte worden omgevormd, inclusief het openbreken van de muur naar de er naast liggende gang. Een glazen wand vormt de enige afscheiding voor de zogenaamde instructie-ruimte. "Op 1 september start de integratiegroep bestaande uit onze leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar, zo’n 30 in totaal. Ze krijgen les van verschillende leerkrachten in een grote moderne werkruimte, zodat we de nieuwe werk- en leervormen verder kunnen uitbouwen.”, legt directeur Sigrid De Cnodder uit. De school stapt hiermee volledig af van het lesgeven door één leraar vooraan in de klas.