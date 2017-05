Gemeente werft (hoofd)animatoren voor speelpleinwerking aan

Boom - De gemeente werft (hoofd)animatoren aan voor de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie. Ze bieden dan dagelijks activiteiten aan voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Ook voor tieners van 12 tot 15 jaar is er dagelijks een werking. Hiervoor is de gemeente op zoek naar jongeren die de kinderen begeleiden en de activiteiten organiseren.

Het zijn jongeren die via het animatorstatuut worden aangesteld en verloond worden als jobstudent. Van de jongeren wordt verwacht dat ze een attest animator of hoofdanimator hebben en één of meer perioden van minstens vijf aaneengesloten dagen op de speelpleinwerking werken. Jongeren die hun stage als animator nog moeten volbrengen, krijgen een vrijwilligersvergoeding en krijgen op het speelplein stagebegeleiding. Aanmelden via de gemeentelijke website. Info gemeentelijke jeugddienst. http://www.boom.be