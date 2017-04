Zonovergoten spartacusrun in De Schorre

Boom - Duizenden zijn vandaag zondag in de Schorre in waves van 200 man/vrouw vertrokken voor tien kilometer afzien in de Spartacus Run.

Nieuw in de organisatie zijn twaalf extra hindernissen, wat het totaal op het hele parcours op dertig brengt. En zoals elk jaar zitten er enkele zeer spectaculaire bij. Kim Clijsters maakte in de eerste wave haar opwachting. Ook morgen maandag 1 mei kan u nog een hele dag genieten van al dit spiergeweld en doorzettingsvermogen van de deelnemers. 's Morgens lopen voor 't eerst zo'n 1000 kinderen mee die over een parcours van twee of zes kilometer mee kunnen genieten van al dit fraais.