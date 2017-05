Win een ticket voor Tomorrowland tijdens elfde editie Bosstraatkermis

Boom - De elfde editie van Bosstraatkermis verwelkomt u met tal van activiteiten, waaronder een bingo met vier felbegeerde Full Madness tickets voor Tomorrowland.

De elfde editie van de Bosstraatkermis loopt van vrijdag 12 mei tot en met zondag 14 mei. Heel wat kermisattracties voor jong en oud vinden ook dit jaar hun weg naar de Sint Katelijnestraat. In de nabijgelegen feesttent kan u terecht voor een hapje en drank, en uiteraard voor leuke activiteiten.

“Op vrijdag kan u in de feesttent al om 17u aankloppen voor twee happy hours tot 19u. Om 20u volgt de elfde kermisquiz met ploegen van maximaal zes deelnemers. Nadien volgt het optreden van Beatboxer Uruz met feestmuziek voor alle leeftijden”, vertelt medeorganisator Luc Claus.



Dansstudio Flash geeft present op zaterdag 13 mei voor de officiële opening om 14u. Circus De Sven brengt een dolkomische en interactieve circusshow. Later op de avond, tijdens de kermisfuif, is er een optreden van de coverband Plug It In. Maar ook de kermis, de kinderstratenloop en de kaartprijskamp blijven vaste ingrediënten op de affiche.



Zondag 14 mei draait de kermis vanaf 12u op volle toeren. Om 14u volgt de jaarlijkse Super-bingo met een prachtige prijzenpot waaronder vier felbegeerde Full Madness tickets voor Tomorrowland. Daarnaast zijn er tal van andere leuke prijzen.

www.bosstraatkermis.be