Meerderheid wil nieuw parkeercontract, Boom één wil betalend parkeren volledig afschaffen

Boom - Het contract met het huidige parkeerbedrijf loopt af. Het college stelt voor opnieuw een contract af te sluiten met een parkeerbedrijf. Boom één wil het betalend parkeren afschaffen.

Het college beschikt over objectieve concrete elementen na onderzoek dat het betalend parkeren nuttig is in het centrum om roulatie in de parkeerplaatsen te krijgen en Boom één bepleit de totale afschaffing. "Het Boomse centrum is alle inspanningen ten spijt niet meer wat het geweest is als handelscentrum. Wij stellen dan ook het betalend parkeren vandaag in vraag. Er zijn al vele initiatieven genomen om het handelscentrum terug op de kaart te zetten, misschien is het nu het moment om het betalend parkeren voor minstens een jaar in de ijskast te stoppen. Wij stellen voor te werken met enkel nog de blauwe zone. Ons voorstel heeft niets met electorale kriebels of plat populisme te maken", zegt Anita Ceulemans (Boom één). Verantwoordelijk schepen Dany Bosteels (Open VLD) schermde met de resultaten van een recent gehouden enquête over het betalend parkeren. "Daaruit blijkt dat het huidige parkeerbeleid geapprecieerd wordt", zei hij. Anita Ceulemans verwees de enquête naar de prullenmand: "Volgens mij hebben jullie die met politieke vrienden en nog wat kennissen, zelf ingevuld' zei ze. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) onderstreepte dat hij helemaal geen voorstander is van betalend parkeren. "Maar alle objectieve studies wijzen uit dat we met het betalend parkeren verder moeten om een roulatie van de geparkeerde wagens te krijgen. Ik begrijp uw buikgevoel, maar wij moeten als beleidsmensen de beslissing nemen op basis van correcte en onderzochte gegevens. Bovendien wil ik duidelijk onderstrepen dat het ook niets met een bron van inkomsten te maken heeft", zei hij. Ook Hans Verreyt (Vlaams Belang) herhaalde zijn stelling. "Wij zijn de enige partij die altijd consequent tegen betalend parkeren is geweest."