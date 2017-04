Sashuismuseum zaterdag terug open: proeven van alle streekproducten

Willebroek - Zaterdag 29 april opent het gemeentelijk museum Sashuis haar nieuwe seizoen. U kan er kennis maken met thema-tentoonstellingen en met een heleboel streekproducten.

In de tentoonstelling op de gelijkvloerse verdieping, wordt het verhaal vertelt van het ontstaan van de Willebroekse Vaart en een aantal hoogtepunten uit de geschiedenis van het Sashuis. De tentoonstelling op de eerste verdieping werpt een nostalgische blik op Klein-Willebroek en het leven in dit dorp van midden vorig eeuw tot op heden. Heel wat fotomateriaal en documenten geven u een inkijk in het roemrijke verleden van dit kleine schippersdorp. Op de openingsdag van het nieuwe seizoen kan u ook kennismaken met en proeven van de Willebroekse streekproducten. "Ook de omgeving van Klein-Willebroek is het bezoeken waard. De aanwezigheid van de vaart, jachthaven, natuur en gezellige restaurantjes vormen de ideale mix voor een dagje uit. Het Sashuis is eveneens het vertrekpunt van de otter- en beverwandeling, een wandeling door het Broek De Naeyer, in het spoor van de daar residerende otters en bevers. Deze wandeling is de ideale gezinswandeling", zegt schepen van toerisme Maaike Bradt. Het toeristisch seizoen loopt tot zondag 1 oktober. Open op woensdag, weekend en feestdagen telkens van 14u tot 18u. http://www.bezoekwillebroek.be