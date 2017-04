Buurtwinkel overvallen: klant krijgt vuurwapen tegen het hoofd

Boom - Woensdagnamiddag omstreeks 17.10u is de buurtwinkel Deli Sonja in de Kerselaarlaan overvallen. De overvaller was gemaskerd en bedreigde het personeel en een klant met een vuurwapen.

Een gemaskerde overvaller zorgde voor opschuding in de anders zo rustige Kerselaarlaan. Doelwit was de buurtwinkel Deli Sonja. Gelukkig betalen er heel wat klanten met bancontact, zodat het cash-geld beperkt was tot zowat 500 euro. "Uiteraard nog veel geld en het voornaamste is dat er uiteindelijk geen gewonden zijn gevallen. We zijn er met zijn drieën met heel veel schrik vanaf gekomen", legt Inneke De Wilde uit. Even later was de politie van de Zone Rupel gearriveerd die de nodige vaststellingen deed. Ook de recherche kwam ter plaatse voor het sporenonderzoek. De overvaller was van allochtone afkomst, tussen de 20 en de dertig jaar oud en eerder klein van gestalte. Hij droeg een sweater met de kap over het hoofd en een sjaal voor de mond.