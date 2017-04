Leerlingen atheneum te gast bij Dirk Frimout voor ruimtevaartexperiment

Willebroek - De leerlingen van het 3de jaar elektriciteit-elektronica van GO! Atheneum Willebroek namen deel aan het project ASGARD VII, van het Europese ruimtevaartagentschap ESA.

Het GO! Atheneum Willebroek is haast letterlijk in de wolken met het resultaat van een geslaagd ruimte-experiment. Hiervoor namen de leerlingen van het derde jaar elektriciteit-elektronica van GO! Atheneum Willebroek deel aan ASGARD VII, de zevende editie van een initiatief van Esero, het European Space Education Resource Office, van het Europese ruimtevaartagentschap ESA. ASGARD geeft leerlingen van secundaire scholen de mogelijkheid om tijdens een driedaagse missie, wetenschappelijke proeven te doen in de stratosfeer. De experimenten van 15 geselecteerde scholen uit binnen- en buitenland werden verbonden aan een weerballon. Die is gelanceerd in het KMI te Ukkel. Het experiment, dat 28.056 meter hoogte haalde, nam meer dan 300 foto’s uit de stratosfeer en verzamelde een massa aan vluchtgegevens. De gondel landde onbeschadigd in Frankrijk na een vlucht van ruim 3 uren.