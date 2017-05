Neutraliteit ambtenaren gewaarborgd: raad vindt aanpassing arbeidsreglement niet nodig

Willebroek - Een toegevoegd punt van het VB rond neutraliteit van de ambtenaren zorgde voor hilariteit en een pittige discussie.

Dirk De Smedt (VB) vroeg op de gemeentraad een aanpassing van het gemeentelijk arbeidsreglement omtrent de neutraliteit van de ambtenaren. In die zin had in de vorige raadszitting ook al onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts de kat de bel aangebonden. Dirk De Smedt vindt een aanpassing noodzakelijk na de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie omtrent de neutraliteit van de gemeentelijke ambtenaren. Bij deze discussie werd over en weer geroep niet geschuwd. "Dit is voor N-VA een moeilijk debat, er heerst zenuwachtigheid", zei De Smedt. Schepen Claudia Ceurstemont (N-VA) zei dat als er zich al een probleem rond kledij of accessoires had voorgedaan, dat intern werd opgelost. Na de hoofdelijke stemming waren er twee 'ja' (De Smedt en Eeraerts) en een onthouding (Sofie De Loof-N-VA). De rest van de raad stemde tegen de aanpassing van het arbeidsreglement.