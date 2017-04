Initiatief SOEP laat gezinnen op twaalf plaatsen proeven van een gezonde mix cultuur

Boom - Al meer dan 300 kinderen zijn ingeschreven voor de familiedag SOEP, om samen met hun (groot)ouders op twaalf verschillende locaties te proeven van een gezonde mix cultuur. Afspraak zondag 30 april van 11u tot 17u.

Een hele dag wordt er straffe kost geserveerd voor groot en klein, luidt de boodschap. "De teller voor de kaartverkoop staat inmiddels op ruim 300. We zien elke dag een aangroei van de verkoop van kaarten", zegt Valentine Raeman, CC De Steiger. U kan trouwens de dag zelf nog inschrijven in het hoofdkwartier van SOEP, op de Heldenplaats. Daar bevinden zich ook foodtrucks, een kindercafé, de bangelijke sprookjesmolen van Theater Froe Froe, haarkunstenaars, een echte tattoo studio en allerlei leuke animatie....Samen met het Huis van het Kind, de buitenschoolse kinderopvang, het nieuwe buurtrestaurant ‘Tuin van de kleine chef’, de Boomse jeugddienst en bibliotheek is het hele programma uitgewerkt.

De familiedag is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar, onder het motto 'jong geleerd is oud gedaan' warm te maken voor culturele activiteiten in de breedste zin van het woord. "Deze gezonde mix cultuur bestaat uit theater, muziek, workshops, een zoektocht voor speurneuzen en nog zoveel meer…", legt cultuurschepen Inge De Ridder uit. SOEP is niet bedoeld om de kinderen op een activiteit af te zetten. Het initiatief wil juist een samenwerking creëren met de (groot)ouders. Afgesloten wordt om 16.15u op de Heldenplaats met een verrassing voor iedereen om duimen en vingers af te likken! Tickets kosten 5 euro per persoon, kinderen tot 3 jaar gratis. Reserveren 03-880.18.12 of http://www.desteigerboom.be