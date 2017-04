Heropening Bistro restaurant de Schalk

Willebroek - Bistro Restaurant de Schalk opent vandaag opnieuw de deuren. Nieuwe eigenaars, een nieuwe wind en dus een andere aanpak staat de klant te wachten. Op het menu de Belgisch-Franse keuken.

Eind maart hebben de voormalige eigenaars na vijf jaar een punt gezet achter hun horeca-activiteiten in de Schalk. Goed een maand later openen Philippe Van Genechten en Veerle Van Bunder deze vertrouwde zaak onder dezelfde naam 'Bistro restaurant de Schalk'. Maar de klanten mogen zich verwachten aan een andere aanpak.

Ze bieden een Belgisch-Franse keuken aan waar snacks, vis- en vleesgerechten tesamen met seizoensgebonden suggesties niet zullen ontbreken. "Nieuw is dat we ook in de namiddag, met andere woorden doorlopend, open houden. 's Middags hoop ik de bedrijfswereld hier uit de buurt te verwelkomen en in de namiddag kan u terecht voor koffie en een pannenkoek. Enkel maandag en dinsdag zijn we gesloten behalve met een feestdag, zoals nu maandag 1 mei zijn we zeker open", zegt hij. De Schalk telt 70 zitplaatsen en een ruim zonneterras. http://www.de-schalk.be