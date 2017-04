Fotograaf vrolijkt Telenet-kasten zelf op

Willebroek - Een inwoner van de Blaasveldse planetenwijk, tevens fotograaf, Jan Vivijs, heeft in zijn wijk het straatbeeld opgevrolijkt met foto's op de Telenetkasten, zo'n 35 in totaal.

De Blaasveldse planetenwijk hangt vast aan de Venusstraat en bestaat uit de Marsstraat, de Uraniusstraat en de Mercuriusstraat. Fotograaf Jan Vivijs die na een rijke professionele loopbaan in deze branche met pensioen is, kan het fotograferen niet laten. "Er groeide al langer het idee om die grijze bakken van Telenet hier bij ons in de wijk wat op te vrolijken. Het initiatief van de gemeente 'Buurtboosters' heeft me over de streep getrokken. Het gaat er om initiatieven die de buurtbewoners aanreiken om hun wijk op een of andere manier op te vrolijken", vertelt hij

Enkele maanden geleden stelde Jan Vivijs zijn initiatief voor aan de gemeente en trok naar Telenet. "Het heeft allemaal administratief wat voeten in de aarde gehad maar ik wou het toch op een 'legale' manier doen", zegt Jan Vivijs al lachend. Afgelopen zaterdag trok hij met zijn foto's en met de hulp van enkele andere 'planeetbewoners' van het ene Telenet-kastje naar het andere. "In totaal heb ik er een 35-tal in deze wijk. Sommigen zijn door omstandigheden, bijvoorbeeld een haag, maar aan een zijde gekleefd, anderen hebben nu twee foto's", legt hij uit.