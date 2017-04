Parkeerbeleid krijgt goede punten

Boom - Een recente enquête rond het nieuwe parkeerbeleid geeft het gemeentebestuur goede punten van de bevolking. Zowat 69 % vindt dit parkeerbeleid beter dan het vorige.

Midden 2016 voerde het gemeentebestuur van Boom een nieuw parkeerbeleid in. "De voornaamste doelstellingen waren het parkeren ‘meer, gemakkelijker en goedkoper’ te maken. Zoasl afgesproken toen is deze maand een enquête afgerond. Uit de 164 antwoorden blijkt dat het nieuwe parkeerbeleid positief wordt ervaren", zegt Dany Bosteels (Open VLD). Voor de rode zone of het parkeren in de centrumstraten verklaarde 55 % zich positief over het tarief van 1 euro per uur en bijna de helft vond dat de halve prijs voor de bewoners een goed idee was. Over de '20 minuten gratis'-regel is 91 % positief. "De maximum parkeerduurtijd van 2.40u is door twee derde als negatief ervaren, maar deze beperking is nu eenmaal het basisidee van parkeren in de rode zone. Bewoners willen echter langer voor eigen deur staan", zegt Dany Bosteels.

Het invoeren van de gele zone of het goedkoop lang parkeren is over de hele lijn zeer positief ervaren met 68 % appreciatie voor het algemene tarievenbeleid en tot 97% voor het gratis in het weekend. Wel blijkt dat de gele parkings nog onvoldoende gekend zijn. Wat de blauwe zone betreft, waar u kan parkeren met blauwe schijf, is het invoeren van het gratis parkeren in alle blauwe zones, mits bewonerskaart, en het niet-gebruik ervan op zaterdag de toppers. Uiteraard wordt ook het gratis parkeren (groene zones) als positief ervaren. De respondenten vragen nog wel meer groene parkings en hopen dat de parking van De Schorre terug helemaal bruikbaar wordt. Zowat de helft vindt het jaartarief van 50 euro voor een abonnement in orde. Ze zijn wel vragende partij voor meer controle, maar ook voor meer fietsparkings en een steeds weerkerende opmerking is dat de parkeerdruk in sommige wijken niet echt afgenomen is. "Inmiddels hebben we de cijfers ook besproken in de commissie grondgebiedzaken. We zoeken nu oplossingen voor de wijken waar nog problemen zijn."