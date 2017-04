Noeveren Bruist nodigt uit

Boom - Op vrijdag 28 april organiseren ze een info-avond met als thema 'Noeveren plannen van vroeger en nu'. Om 20u in de voormalige machinehal van de steenbakkerij Peeters-Van Mechelen, Noeveren 261.

Onder het motto 'Noeveren Bruist' zegt de buurt zich zorgen te maken rond de toekomst van Noeveren, maar willen ze zich evenzeer graag inzetten met een constructieve bijdrage tot het behouden en verstreken van heel Noeveren. Om een en ander te ondersteunen is er voor de zomer een programma 'Noeveren Bruist' samengesteld, waarover later meer. Gastspreker op deze info-avond is Gisèle Gantois, stafmedewerker architectuur Sint-Lucas Gent. Zij is onder meer uitgever van de studie over nieuwe uitdagingen voor het erfgoed van de Rupelstreek, waarin Noeveren ruim aan bod komt. 'Noeveren Bruist' hoopt op een boieiende discussie.