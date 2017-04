Fevaca wordt Yachtclub-Volante en restaurant en terras open op 29 april

Willebroek - Het voormalige FEVACA in Klein-Willebroek opent op 29 april opnieuw de deuren onder de naam Yachtclub-Volante en wordt het jachthavengedeelte bekend als Arcomplan Marina.

Eind november 2016 sloot het hotel-restaurant FEVACA aan de Victor Dumonlaan in Klein-Willebroek plotseling de deuren. De nieuwe eigenaars Maurits Cornelis en Myriam Van der Auwera troffen met de curator een regeling en openen 29 april opnieuw het restaurant en feestzaal. Over het hotelgedeelte is er nog geen deal. "Belangrijk is dat het 'eetgedeelte' onder de naam Yachtclub-Volante, met het prachtige terras, terug heropent, zodat ook de jacht-ligplaatsen terug ingevuld geraken. Hiervoor heb ik al de naam Arcomplan Marina en een consessie met de NV Waterwegen & Zeekanaal op zak", legt zaakvoerder Maurits Cornelis uit. Wat het havengedeelte betreft gaat hij samen met Poke Lombaerts, eveneens havenmeester, de nu nog lege ligplaatsen terug bevolken.

Voor het restaurantgedeelte en feestzaal treedt Myriam Van der Auwera op als gastvrouw en gaat het keukengedeelte opgevangen worden door Bram Brion, ook al eigenaar van de gekende horecazaak Sacchetti's, in hartje Klein-Willebroek aan het kanaal. "Ik ken de huidige eigenaar vrij goed en we hebben hierover snel een deal kunnen maken", zegt Bram Brion. Zaterdag 29 april is iedereen vanaf 14u welkom. Jan Van de Ven neemt de muzikale honneurs waar en later op de avond doet een DJ zijn ding. "Het is de bedoeling om ook in de toekomst kleine evenementjes te organiseren". http://www.yachtclub-volante.be (vanaf 1 mei). Havenmeesters: 0473-52.80.71. en 0475-79.82.93.