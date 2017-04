Fietsneuzen vieren 15de verjaardag: feestjaar vol sport en plezier

Boom - De wielerclub 'De Fietsneuzen' bestaat 15 jaar. Ze vieren dit gepast met (familie)fietstochten en uitstappen en koppelen het sportieve aan samen plezier.

De wielertoeristenclub (WTC) De Fietsneuzen zijn hun feestjaar eerder al gestart met een rijkelijk diner in het 'Schoon Verdiep' in Boom. "De voorstelling van onze nieuwe fietstenues is de start van het sportieve gedeelte", legt Marc Iserman, voorzitter en duivel-doe-al van deze club uit. Elke zondagochtend vertrekt deze blauwe garde vanaf de Kerkhofstraat. "Van bij de oprichting van WTC De Fietsneuzen in 2002 staan vriendschap en een familiale omgang centraal. Bij het fietsen staat de eigen veiligheid en die van de medeweggebruikers centraal. We ondertekenden als een van de eersten het fietscharter. Samen uit en samen thuis is prioritair", vertelt Marc Iserman. Aansluiten kan enkel op voordracht van een peter en mits goedkeuring van het hele fietsteam. De Fietsneuzen zijn de enige wielertoeristenclub die deel uitmaakt van de Boomse sportraad. Op het festiviteitenmenu van het 15-jarig bestaan, staat op 4 juni een jubileumfietstocht van een 70tal kilometer gepland. Die wordt gereden met bevriende fietsclubs uit Boom en omgeving, waarna in het thuislokaal Bar Tabac stoofvlees met frietjes wacht.

Familiefietstocht

Goed een maand later op 9 juli organiseren de Fietsneuzen een familiefietstocht van maximaal 25 kilometer met start om 13u aan Bar Tabac en aankomst rond 16u op dezelfde locatie. Inschrijven voor 2 juli kost 15 euro, consumptie onderweg inbegrepen en nadien barbecue. Elk jaar plant de wielerclub een of meerdere buitenlandse fietstrips. Zo werd er al gereden en gereisd in Finland, Santiago de Compostella, enz. Dit jaar zoeken ze het niet zo ver met Durbuy en Valkenburg (Nederland) op het fietsmenu. http://www.defietsneuzen.be