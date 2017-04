Negen nieuwe straten in drie verkavelingen krijgen definitieve naam

Willebroek - De gemeenteraad heeft negen nieuwe straatnamen goedgekeurd die in de toekomst gebruikt worden op drie nieuwe verkavelingen. De hoofdmoot gaat naar het brownfieldproject 'Site Denaeyer Willebroek'.

De wegenis op deze verkaveling, goed voor 350 nieuwe woonentiteiten, wordt al volop aangelegd en de verkoop van de percelen bouwgrond is al even opgestart. Hier gaat het om zes nieuwe straten: de hoofdweg vanaf de Mechelsesteenweg ‘Thomas Vinçottestraat’, de westelijke zijstraat ‘Gieterijstraat’, de oostelijke zijstraat ‘Smederijstraat’ en het plein rond watertoren en toegangsweg de ‘Industriestraat’ en ‘Otto Intzeplein’. Het centrale plein van deze nieuwe woonzone krijgt de naam van de echtgenote van de industrieel Louis De Naeyer, het 'Alida Peetersplein', meteen de eerste vrouwelijke straatnaam in de gemeente.

De belendende verkaveling Van Den Bogaert aan de site De Naeyer krijgt de naam ‘Brigandstraat’ mee. In Blaasveld gaat het om een nieuw woonerf met appartementen en woningen, gelegen langs de Mechelsesteenweg en de Keizerstraat. Hier heeft de gemeenteraad, na het nemen van de nodige adviezen van allerlei instanties, gekozen voor 'Keefstraat'. Tenslotte komt in de wijk De Putten, aansluitend aan de Ploegstraat, een nieuwe verkaveling voor 32 eengezinswoningen. Hier is gekozen voor de benaming 'Veldovenstraat'.