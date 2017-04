Vierde publieksopening toeristisch seizoen Rupelstreek op zondag 23 april

Boom - De vierde editie van de publieksopening van het toeristisch seizoen Rupelstreek in De Schorre krijgt ministriële belangstelling van Vlaams minister Ben Weyts. Jean Bosco Safari stelt het Rupelstreeklied voor en treedt op.

De editie 2017 start zondag 23 april om 12u aan de Vlindertent in De Schorre. "Toerisme in de Rupelstreek zit in de lift, inwoners zijn fier op 'hun' Rupelstreek… hoog tijd om dit gevoel met iedereen te delen. We starten de opening met de lancering van het enige echte Rupelstreeklied", zegt de Boomse toerisme-schepen Inge De Ridder (N-VA). Naast de Vlaamse minister voor toerisme Ben Weyts is ook gedeputeerde Bruno Peeters aanwezig. Beiden zullen vanuit hun functie het belang van toerisme toelichten.

Het Rupelstreeklied is opgemaakt in samenwerking met de bevolking, vrijwilligers, sympathisanten en bestuurders uit de Rupelstreek met de hulp van Jean Bosco Safari. Hij stelt het lied voor en aansluitend kan u genieten van een ruimer optreden van Jean Bosco Safari. De bezoekers kunnen ook participeren bij een van de vele partners van Toerisme Rupelstreek die met hun stands hun (streek)producten in de verf zetten die u kan degsuteren en/of proeven, of deelnemen aan de interactieve stands en/of een creatieve workshop uitproberen. Ook Wings4U is aanwezig. Deze piloten geven u graag uitleg om de streek vanuit het vliegtuig te ontdekken. De kinderen kunnen zich amuseren op het springkasteel, deelnemen aan een workshop of genieten van een circusact. CC De Steiger trakteert iedereen op een heus 'wandelend lokket'. Ook de minigolf en het waterfietsen in De Schorre is dan mogelijk. www.toerismerupelstreek.be