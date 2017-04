Vakantieopvang zomer start op twee plaatsen

Boom - De gemeentelijke vakantieopvang vindt tot nu toe plaats op één locatie. Er blijkt echter een capaciteitstekort tijdens de vakantie-periodes. Met een tweede locatie komt de gemeente aan dit probleem tegemoet.

"Op bepaalde dagen in de zomervakantie, afgelopen jaar, waren er aanvragen tot 140 inschrijvingen, terwijl we maar 79 kinderen mogen opvangen per locatie”, zegt OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA). Door de geplande verbouwingswerken in het Beukennootje was het vorige zomer niet mogelijk om een tweede vestiging open te doen. Toen is beslist om alle kinderen boven de capaciteit volgens de voorrangsregels omschreven in het huishoudelijk reglement te weigeren. Er werden tijdens de zomermaanden dagelijks zo’n 84 kinderen opgevangen, wat comfortabel werken niet toeliet. "Ook deze paasvakantie zijn verschillende kinderen geweigerd omdat de locatie van het Beukennootje het niet toelaat om 120 kinderen tegelijk op te vangen. Daarom starten we vanaf de zomer 2017 met twee vestigingen. Op die manier kunnen we op een kwalitatieve manier zoveel mogelijk kinderen opvangen, zonder te moeten inboeten op hun welbevinden,” legt de OCMW-voorzitter uit.

Het plan is tegen de zomervakantie de kinderen in te delen volgens instapklas en eerste kleuterklas in het Kersenpitje en de kindjes van de tweede en derde kleuterklas in het Beukennootje. Die keuze is gemaakt op basis van de accommodatie. Het Kersenpitje is immers meer aangepast voor de kleine kleuters, omwille van de aangrenzende tuinen en het aangepast sanitair. De verdiepingen in het Beukennootje zijn bovendien een probleem voor de allerkleinsten.

In elke vestiging kunnen maximaal 70 kinderen worden opvangen, maar er wordt gestreefd naar gemiddeld 55 kinderen. "We verwachten dat we op deze manier de gemiddelde capaciteit met minimaal 21 kinderen kunnen verhogen. Hierdoor zullen we hopelijk alle kinderen een plaats kunnen geven. Bijkomend worden drie extra specifiek opgeleide jobstudenten met de nodige kwalificaties ingeschakeld", zegt OCMW-voorzitter Inge De Ridder.