Buurtfeest in Willebroek-Noord: ontmoetingsplaats voor iedereen

Willebroek - Buurtbewoners en verenigingen actief in het Buurthuis Mozaïek, organiseren op zaterdag 15 april samen feest en paaskermis in en rond het Buurthuis Willebroek-Noord.

Traditioneel heeft in het paasweekend het buurtfeest met kermis plaats in Willebroek-Noord. Het buurtfeest is een organisatie van de verenigingen en buurtvrijwilligers van Buurthuis Mozaïek. De Appeldonkstraat is in de namiddag voor een deel afgesloten voor het verkeer. Er staat een draaimolen en een gocarts-parcours kan u in dit stuk autovrije straat afdweilen. Er is ook een rommelmarkt. Elke inwoner van Willebroek mag gratis een plaatsje van 3 meter innemen mits vooraf in te schrijven. In de Mozaïek staat ook een geefkast. De inhoud van deze kast wordt uitgestald en mag gratis meegenomen worden. De overschot wordt opgehaald door de Kringwinkel Ecoso. Wie nog kwaliteitsvolle spullen heeft om weg te geven, mag die zaterdag nog meebrengen. Verder is er een workshop modelbouwen en planten voor de kinderen en ontbreekt het springkasteel niet, waar de jongsten zich op kunnen uitleven. Verder een panna waar de jongeren kunnen voetballen en kan u doorlopend genieten van de cafetaria, BBQ, enz. Omstreeks 16u komt burgemeester Eddy Bevers de winnaars van de bewonersenquête in de bloempjes zetten. Daarna kunnen kinderen en hun familie met de paashaas een wandeling maken, waarna de kinderen een verrassing wacht. Welkom op zaterdag 15 april van 14-18u, Appeldonkstraat 60, waar het buurthuis Mozaïek een ontmoetingsplaats is voor iedereeen. samenleven@willebroek.be of 03-866.91.25.