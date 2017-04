Verkoop Pachterslei West en Bassinstraat-Kaai van start

Boom - Het Autonoom Gemeentebedrijf Boom Plus (AGB) start dinsdag 11 april met de verkoop van de Pachterslei West en de Bassinstraat-Kaai. Deze gronden werden eerder verworven samen met IGEAN.

"Afgelopen jaren wist het AGB Boom plus in samenwerking met de intercommunale IGEAN de gronden te verwerven gelegen achter de Kapelstraat en naast de Pachterslei. De voormalige steenbakkerssite lag er troosteloos bij en diende herbestemd te worden", legt AGB Boom Plus projectcoördinator Geert Schoofs uit.

Pachterslei West, de rechterzijde van de Pachterslei gezien richting Rupel, betreft een lager gelegen perceel met de restanten van een oude klampsteenoven. Het is de volgende projectzone die aan ontwikkelaars-bouwers te koop wordt aangeboden, en is zo'n 7486m² groot. Er is een publiek parkinggebouw (goed voor 160 voertuigen), een buurtsupermarkt en maximaal een 70-tal appartementen voorzien. "Voor de uitbating en het beheer van de publieke parking zoeken we een externe partner, om in de toekomst samen te werken met het AGB Boom Plus", zegt Geert Schoofs.

Het andere perceel dat vandaag dinsdag 11 april in de 'Bouwkroniek' wordt aangeboden betreft het lot Bassinstraat-Kaai. Op dit perceel zijn er nu nog 60 publieke parkeerplaatsen. Ook de loods, vroeger eigendom van Superpost, naast de publieke parking, wordt mee verkocht. Tesamen is de grote van het perceel zo'n 4151m² en goed voor minstens 70 appartementen.

"Bassinstraat-Kaai heeft alle troeven om een zuiver residentieel project te worden, met een schitterend uitzicht op de Rupel. Aan de zijde van de Kaai gaat het om hoogbouw, om zo het aantal verdiepingen verder te reduceren richting Bassinstraat. Professionele kandidaat-kopers kunnen hun kandidatuur via bod indienen tot 20 juni 2017. AGB Boom Plus via 03/880.19.91 of boomplus@boom.be.