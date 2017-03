KWB-Blaasveld met garageverkoop

Willebroek - KWB Blaasveld organiseert op zaterdag 1 april, en de organisatie laat weten dat het vooral geen april-grap is, voor de 7de keer op rij een garageverkoop. Dat gebeurt tussen 10u en 16u in een van de 70 verkooppunten (garages). Het aantal deelnmers blijft hiermee jaar na jaar stijgen.

“Verken Blaasveld op een andere wijze en doe misschien de koop van je leven. Want elk jaar opnieuw blijkt wat voor de ene klaar is voor de afvalhoop voor een ander nog erg waardevol te zijn of net dat wat al jaren werd gezocht”, zegt KWB-er Fons Van de Vondel. Tegenover de kerk aan de Mechelsesteenweg staat een centrale infostand. Daar kan u een lijst met de deelnemers ophalen en zo uw eigen route uitstippelen.