Herinrichting Kerkstraat en sloop gebouwen gaat samen

Boom - De sloop van de voormalige nachtwinkel en de naastliggende panden op de hoek van de Kerkstraat en de Antwerpsestraat, en verderop 2 panden in de Kerkstraat, moet voor de grote vakantie rond zijn. Op 18 april starten de werken voor de herinrichting van de Kerkstraat.

Het openbaar onderzoek voor deze sloopvergunning loopt nog tot 7 april. Eens het openbaar onderzoek voor de sloopvergnning is afgerond start de aanbestedingsprocedure. Het gaat om het pand op de hoek van de Kerkstraat en de Antwerpsestraat 45, de voormalige nachtwinkel en de aansluitende panden Antwerpsestraat 47, 49 en 51 en in de Kerkstraat 60-62 en verderop de panden 30-32. De totale oppervlakte op de hoek van de Kerkstraat bedraagt 510 m² en van de panden 30-32 gaat het om 320m². Alle panden zijn eigendom van de sociale bouwmaatschappij. Op de hoek van de Kerkstraat komen 19 koopappartementen en verderop bovenop de doosteek naar de tuin van de dekenij 3 appartementen.

Kerkstraat

De sloop van deze panden is afgestemd op de werken in de Kerkstraat. Die starten op 18 april aan de zijde Markt. In verschillende fasen wordt de hele Kerkstraat van gevel tot gevel aangepakt richting Antwerpsestraat. Er komen groenvakken, fietsenstalling, gevelbeplantingen en een getegeld hinkelpad voor kinderen. In totaal kost de heraanleg zo'n 400.000 euro maar het gemeentelijk aandeel bedraagt slechts 60.500 euro.