Heel wat dalingen van 'criminaliteitscijfers' in de Rupelstreek te noteren

Boom - Het jaarverslag 2016 van de Lokale Politie Rupel meldt dalingen op alcoholmisbruik achter het stuur, woninginbraken, huiselijk geweld en ook het aantal verkeersslachtoffers daalt.

In 2016 kende het lopende zonaal veiligheidsplan 2014-2019 van Lokale Politie Rupel zijn verdere uitwerking. "De resultaten voor 2016 kunnen alleen maar positief worden genoemd, de cijfers zitten op de meeste vlakken op het laagste peil sinds 2009. Doorgedreven controles en preventieplannen werpen hun vruchten af”, legt korpschef Gwen Merckx uit.

Minpunt in de vele resultaten zijn de diefstallen in auto’s. Met 209 feiten gaat het om een stijging van 29%. Ook wat betreft de overlast veroorzaakt door jongeren jonger dan 25 jaar is er stijging van het aantal meldingen van 146 naar 241 meldingen.

Met 128 effectieve inbraken en 96 pogingen tot inbraak kent de Rupelstreek zijn laagste cijfer sinds 2008 of tegenover 2015 respectievelijk een daling van 21% en 26%.

De samenwerking en sensibiliseringscampagnes met de hulpverleningsinstanties inzake huiselijk geweld zorgt er voor dat we zowel slachtoffers als plegers op een laagdrempelige manier aanpakken. Met 824 tussenkomsten in 2016 is er een daling van het aantal vaststellingen met 19% ten opzichte van 2015 (1013 feiten) en een daling van 16% tegenover 2014 (983 feiten)”, verduidelijkt de korpschef.

In 2016 werden 3.394 alcoholcontroles gehouden. De doorgedreven aanpak de laatste jaren werpt ook hier zijn vruchten af. Op deze 3.394 werden er 144 chauffeurs betrapt op teveel alcoholgebruik of 4,3%. In 2015 waren er dit nog 7,3%.

Het aantal gewonden in het verkeer in de Rupelstreek is afgelopen tien jaar gedaald met 22%, of een daling van 226 gewonden (2007) naar 174 afgelopen jaar.

De Lokale PolitieZone Rupel heeft de afgelopen jaren de Rupelianen trachten te overtuigen om verdachte zaken in hun buurt te melden. "Ook hier een stijging met 58%. Een evolutie die de politiezone alleen maar toejuicht. Zowel de dringende politiehulp als de lokale recherche zorgden in 2016 samen voor 484 arrestaties”, weet korpschef Merckx.

De Lokale Politie Rupel deelde in 2016 14.181 pv’s verkeer uit. In totaal werden 107.773 voertuigen gecontroleerd op snelheid met mobiele flitscamera’s. Hiervan reden 4.986 bestuurders (4,6%) te snel, een lichte verbetering tegenover 2015. De trajectcontroles in Rumst met de vaste flitscamera’s betrapten 664 snelheidsduivels en ongeveer 400 pv’s zijn opgesteld voor door het rode licht rijden.

De bevolkingsbevraging van 2016 gaf aan dat het algemeen veiligheidsgevoel in de Rupelstreek gestegen was van 64% naar 70%. De specifieke maatregelen die werden genomen om in bepaalde wijken en deelgemeente het veiligheidsgevoel te verhogen hebben in de Boomse wijken Noeveren en de Rumstse deelgemeente Terhagen geresulteerd in een stijging van het veiligheidsgevoel met respectievelijk 5% en 22%. Dit resultaat was er niet voor de Boomse wijk Centrum ondanks de opening van het preventie-en politiehuis nabij de Grote Markt, het cameratoezicht en de verhoogde aanwezigheid en zichtbaarheid van zowel politie als gemeenschapswachten. Momenteel onderzoekt een studente van de K.U Leuven de onderliggende oorzaken van het verminderde veiligheidsgevoel om na te gaan op welke manier dit kan worden verhoogd.