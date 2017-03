Skatepark vervangen niet voor morgen

Willebroek - Het skatepark aan de Ringlaan ligt er volgens onafhankelijk gemeenteraadslid Kevin Eeraerts niet veilig bij. Hij vroeg op de gemeenteraad of de gemeente van plan was een nieuw te bouwen.

"Ik klaag deze toestand aan in naam van de Willebroekse skaters, steppers en bikers in een nieuwe poging om de toestand te verbeteren. Ik pleit er voor het al zeker veiliger te maken, andere ontwerpen te bestuderen, bijvoorbeeld zoals in Mechelen, Puurs en Bornem en met deskundigen (skaters) samen te zitten om dit te realiseren", zei Kevin Eeraerts, in een toegevoegd punt op de gemeenteraad. Schepen van jeugd Tinneke Huyghe (CD&V) zei dat de bestaande toestand wordt doorgelicht en herstellingen onmiddellijk zullen gebeuren om minstens de veiligheid van de gebruikers te garanderen. "Het idee een nieuw skatepark te realiseren aan De Schalk zijn we genegen. Uiteraard zullen we er dan de skaters bij betrekken. Maar vandaag is voor een nieuw skatepark geen budgetaire ruimte". Verbeterings- en aanpassingswerken kunnen wel. Er is jaarlijks een budget van 100.000 euro voor 'speelpleintjes'. "U verwijst bijvoorbeeld naar Mechelen, maar dat skatepark heeft minstens 150.000 euro gekost. Daar is echt geen budgetaire riumte voor", besloot de schepen. Afspraak is alles nu te herstellen en op te frissen en op termijn een nieuw skatepark te overwegen.