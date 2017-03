Weg- en rioleringswerken Oude-Dendermondsestraat en omgeving: 640.000 euro 'goedkoper'

Boom / Willebroek - De samenwerking met Pidpa voor het project Oude-Dendermondsestraat en omgeving, is op de raad goedgekeurd en levert een subsidie op voor deze werken van 640.000 euro.

Eerder was in de meerjarenplanning een budget voorzien voor de heraanleg van de Oude-Dendermondsestraat, Gezondheidsstraat, Westzavelland, Toekomstraat en Vrijheidsstraat. Er werd uitgegaan van een project in samenwerking met Pidpa onder de ‘derdebetalersregeling’. Ondertussen is deze piste verlaten en is gekozen voor een gesubsidieerd project. “Hierdoor kon het voorziene budget voor dit project verlaagd worden met liefst 640.000 euro. Aan Pidpa is inmiddels gevraagd een aanvraag tot subsidiëring via de VMM in te dienen. Wij moeten met het dossier voor 27 oktober rond zijn voor Pidpa, zodat we van deze subsidie kunnen genieten”, legt burgemeester Eddy Bevers (N-VA) uit, tevens bevoegd voor openbare werken. Ook voor de gemeente is dit een niet te missen opportuniteit, aangezien de straten binnen dit project in zeer slechte staat zijn. Hoe sneller het project in uitvoering kan gaan, hoe beter. Aansluitend op de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst met Pidpa, is ook het bestek voor het aanstellen van een ontwerper goedgekeurd om geen tijd te verliezen. Er is voor deze werken een budget van 405.000 euro weerhouden. De voorlopige raming is 400.000 euro. De ontwerpkosten zijn geraamd op 26.500 euro. Het gaat hier telkens om het gemeentelijk aandeel binnen het globale project. Pidpa heeft dan ook de opdracht gekregen over te gaan tot aanbesteding bij wijze van een open offertevraag.