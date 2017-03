Leerlingen GO! Atheneum lezen voor aan eerste leerjaar onder voorleesboom

Boom - Twaalf leerlingen van het middelbaar van het GO! Atheneum Boom lazen voor aan een 60tal leerlingen van het 1ste leerjaar in GO! Basisschool Boom Park aan de voorleesboom.

Deze voorleesbeurt kadert in de 'taalzorg op school' in het middelbaar. Het gaat om een remediëringsproject bij taalzwakkeren of kinderen met Nederlands als tweede taal. Het is een school-, klas- en jaaroverstijgend project. Het schoolteam van GO! Atheneum Boom startte vorig schooljaar al met extra begeleiding van deze Nederlands zwakkere leerlingen. Nu nemen ze deel aan dit voorleesproject. Het gaat om leerlingen van het vierde secundair uit de studierichtingen Economie, Handel, Humane wetenschappen, Wetenschappen, Lichamelijke opvoeding en sport en eentje van het derde jaar Sportwetenschappen. "De leerlingen van het middelbaar kozen in de bibliotheek een verhaal, waarvan ze thema, mits wat begeleiding, zelf kozen. Elke maandag oefenden de leerlingen het verhaal op uitspraak, technisch lezen en articulatie. Er is ook werk gemaakt van leuke attributen als knuffels, hoedjes,...", legt Myrjam de Wachter, leerkracht Nederlands uit. Het schoolteam stak zo heel wat tijd en energie in het project. De leerlingen van het eerste studiejaar kregen zo een leuke voorleesbeurt in kleine groepjes aan hun voorleesboom.