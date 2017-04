Uitverkoop voetbalsjaals en Panini plakboeken voor goede doel

Boom - Guy Apers houdt op zaterdag 15 april uitverkoop van al zijn waardevolle voetbalspullen zoals voetbalclubsjaals, vlaggen en voetbalplakboeken van Panini. De opbrengst schenkt hij deels aan het IE-zwembad 't Dolfijntje.

Het gaat om de voetbalplakboeken van Panini van alle EK's en WK's die zijn geweest in zijn leventje. Zijn oudste exemplaren gaan al terug tot 1988, en hij verkoopt van het laatste WK in Brazilië (2014) drie exemplaren. "De prijs per boek is de dag zelf te onderhandelen", zegt Guy Apers. Daarnaast kan u ook heel wat losse prentjes kopen aan 20 cent per stuk. Of de ultieme kans om dat 'oude' plakboek volledig te krijgen. Verder doet Guy Apers ook een ruim honderd tellende collectie voetbalsjaals weg. "Het gaat over sjaals van Belgische clubs als Antwerp, Anderlecht, Lierse enz... Verder uit heel Europa: Liverpool, Barcelona, PSV, Feyenoord, Slavia Praag, Inter Milaan enz. Maar ook van landen, oa. België, Frankrijk,... Verder een groot aantal vlaggen en sjaals van de Rode Duivels kan u er vinden. De binnenlands sjaals kosten 5 euro de buitenlandse doe ik weg voor 10 euro. Het zijn attributen die ik door de vele jaren heen heb verzameld. Alles moet weg want ik wil terug plaats in huis", zegt hij.

"Enkele persoonlijke superwaardevolle dingen die voor mij heel veel betekenen ga ik echt niet wegdoen", vertelt hij. Bijvoorbeeld de sjaal van de beker van België waar Boom recent nog Anderlecht op eigen veld uitschakelde of de sjaal toen Antwerp tegen Parma de Europacup-finale speelde op Wembley in 1993. Of de sjaal van de finale van de Champions League van 25 mei 2005 toen in Istanboel in het Attatürk stadion AC Milaan tegenover Liverpool stond en penalty's de beslissing brachten. De helft van de opbrengst gaat naar het IE-zwembad in Willebroek. Afspraak zaterdag 15 april van 16.30u tot 20u in café Noeveren, Nielsestraat 141. Vooraf mailen of bellen naar guy.apers.rupelboom@telenet.be of 0472-40.76.90.