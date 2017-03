Imsir bestaat 50 jaar: zeg niet meer 'Beschutte Werkplaats' wel 'Maatwerkbedrijf'

Boom - Het maatwerkbedrijf Imsir blaast dit jaar 50 kaarsjes. Een halve eeuw lang zorgt het inmiddels voor werk, voor ruim 150 personen met mentale, psychische, fysische of sociale achtergrond. Er zijn diverse feestactiviteiten voorzien

Imsir werd in 1967 als Intercommunale voor Medico- en Sociale Instellingen van de Rupelstreek opgestart met 35 medewerkers in een oud schoolgebouw in de Kapelstraat in Boom. Na wat omzwervingen zitten ze inmiddels met twee ruime werkplaatsen op het industrieterrein Krekelenberg, meer bepaald in de industriële gebouwen in de Industrieweg 1B en 9, samen goed voor bijna 7.000m².

"Ook onze activiteiten zijn gestaag geroeid. Al blijft de montage van fietsen en wielen belangrijk. We zijn het enige bedrijf in West-Europa dat fietsen mag assembleren onder de ISO-Norm 9001. Per dag kunnen er ongeveer 180 fietsen gemonteerd worden, ook elektrische fietsen. Ook voor onze afdeling 'Elektro' is de ISO-norm behaald. Daar is er ook een stevige samenwerking met Telenet", legt directeur Idriss Ibnou Cheikh uit. Verder zijn de werknemers van Imsir ook bezig met ontmanteling van elektronica om waardevolle onderdelen te recycleren, sorteren van karton, papier en plastics en nabewerking, verpakking, verwerken van staal en aluminium, enz.

Met dit feestjaar blijft Imsir ook stilstaan bij de toekomst. "We hopen dat wie na ons komt ooit 100 jaar kan vieren, maar in tegenstelling tot het verleden is er vandaag geen noemenswaardig groeipad meer voor de sociale economie in Vlaanderen. Ook al is er vraag naar productie enerzijds en werkgelegenheid anderzijds", legt Roger Lerminiaux (Imsir) uit.

Ze zijn er zich van bewust dat de economische realiteit steeds complexer wordt, maar pleiten er tevens voor dat wie geen werk heeft terecht moet kunnen in een maatwerkbedrijf, waar een vervangingsinkomen de 'subsidie' dekt en het maatwerkbedrijf voor arbeid zorgt. Samenwerken met VDAB, OCMW, Onderwijs en de mogelijkheid duurzaam te werken zijn troeven, luidt het. Luk Verschueren werkt mee aan de festiviteiten in het kader van 50 jaar Imsir. Zo doet Imsir mee aan een G-sport fietstocht de Potjeir Klassieker in De Schorre (20 mei) en hebben ze er een dag later hun familiedag en gaat op pinkstermaandag (5 juni) een feestje door in dancing Carré. Alles start op 31 maart met een intern feest bij Imsir en op 24 september wordt afgesloten met een opendeurdag.