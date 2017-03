Stemmen voor 'Gouden Kinderschoen': tegenprestatie burgemeester en schepen bakken pannenkoeken

Boom - Nog tot 31 maart kan u stemmen voor de 'Boomse Gouden Kinderschoen'. Hiermee zet de VVSG de beste initiatieven voor kinderopvang in de kijker.

Boom is dit jaar opnieuw genomineerd voor de ‘Gouden Kinderschoen’, een initiatief van de VVSG (Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten) dat de beste initiatieven voor kinderopvang in de kijker zet. In 2015 won Boom al een keer in de categorie ‘Ouder.’ "Iedereen kan stemmen voor het project waarbij kwetsbare kinderen van een verminderd tarief kunnen genieten voor sportkampen, speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang. Het komt er nu op aan zoveel mogelijk stemmen te winnen", zeggen burgemeester Jeroen Baert en OCMW-voorzitter Inge De Ridder, die zoveel mogelijk mensen willen motiveren om te stemmen. Ze hebben daar een tegenprestatie voor over. "Als het project bij de drie beste is, gaan we op vrijdag 7 april pannenkoeken bakken voor alle Boomse kinderen", zeggen ze.

Boom kent een hoog kinderarmoedepercentage. De voorbije jaren werden al heel wat acties gerealiseerd, maar er bleef een financiële drempel naar kinderopvang en speelpleinwerking voor kwetsbare kinderen. Daarom werd er zowel voor de buitenschoolse kinderopvang als de speelpleinwerking naast een ‘gewoon’ tarief ook een sociaal tarief (50% korting) en een verminderd tarief (80% korting) ingevoerd. Omwille van het succes van deze maatregel volgde de aanpassing van de tarieven na een aantal maanden ook in de sportkampen die de gemeentelijke sportdienst organiseert. Stemmen nog tot 31 maart onder categorie beleid'.

