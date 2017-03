In- en uitgang BS De Hoeksteen veiliger

Boom - De uit- en ingang van de kleuter- en basisschool De Hoeksteen ter hoogte van de Varkensmarkt ligt vlakbij de garages van Lenchant Begrafenisondernemingen en van andere bewoners, wat soms een verkeersonveilige situatie met zich meebrengt. Daar bevindt zich immers ook de wachtruimte waar ouders hun jonge kinderen ophalen.

Alle partijen drongen aan op een duurzame oplossing om de verkeersonveilige situatie op te lossen. "Na een constructief overleg is voorgesteld om de in- en uitgang van de school te verleggen, zodat de wachtruimte voor de ouders verder verwijderd is van de garages en de kinderen op een veilige manier van en naar school kunnen gaan. We gaan deze herinrichting in eigen beheer uitvoeren tijdens de paasvakantie", zegt schepen Francis Sanchez (N-VA) verantwoordelijk voor openbare werken.