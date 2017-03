Zendertjes moeten fietsdiefstallen terugdringen

Willebroek - De 'chip' die op de fiets wordt geïnstalleerd, moet dieven afschrikken. De eerste dertig zendertjes zijn zaterdag door de mensen van de Willebroekse preventiedienst geactiveerd. Inmiddels hebben al 2.221 mensen een aanvraag ingediend voor in totaal 4.500 zenders in de politiezone Mechelen-Willebroek.

De eerste inschrijvers kregen zaterdag de zendertjes voor 10 euro, maar voortaan bedraagt de kostprijs 25 euro. Eind vorig jaar werd deze chip gelanceerd. Na Mechelen gingen ook de inwoners van Willebroek massaal in op het voorstel om zo hun fiets te beveiligen.

Het zendertje kan eender waar op de fiets ingebouwd worden. De waterdichte verpakking is een zevental centimeter lang en ruim een centimeter breed. Via het ANPR-cameranetwerk van de politiezone Mechelen-Willebroek kan na een eventuele diefstal de tweewieler getraceerd worden. Ongeacht of hij gewoon rijdt of vervoerd wordt met een bestelwagen of vrachtwagen. Retroactief kunnen de gegevens dan opgevraagd worden.

De Willebroekse burgemeester Eddy Bevers (N-VA) is bijzonder tevreden: "Een enorm succes, en daar zijn we zeer tevreden over. Concreet geeft het ook aan dat de burger wel degelijk interesse toont voor veiligheid en preventie, en er actief aan meewerkt."

Ook korpschef Yves Bogaerts van de lokale politie Mechelen-Willebroek zegt dat naast de gerichte acties tegen fietsdiefstallen elke preventieve maatregel een meerwaarde biedt. "Een samenwerking tussen burger en overheid is een meerwaarde en zorgt voor een win-winsituatie voor alle partijen."