Project Goed Wonen.Rupelstreek zorgt voor politieke (zure) oprispingen

Boom - De bouw van een handelspand en vijf sociale koopappartementen in de Blauwstraat 61-62 blijft de politieke gemoederen beroeren. Aanleiding is een subsie van 125.000 euro.

Voor de meerderheid een goed project, voor de oppositie het begin van het financiële 'einde'. De polemiek rond dit bouwwerk kwam op de gemeenteraad terug op gang bij de stemming over de subsidie van 125.000 euro die de gemeente geeft voor dit project. "Deze gebouwen waren kankerplekken en tot krot verklaarde woningen in het handelscentrum waar een huisjesmelker handig gebruik van maakte. Er was hiervoor een Vlaamse subsidie voorzien die inmiddels is weggevallen. Daarom ondersteunen we met deze 125.000 euro dit project", legt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) uit. Hij voegde er aan toe dat het bewuste project bouwtechnisch niet simpel is en er ook maar twee aannemers geïnteresseerd waren.

Door deze ingreep zijn de verkoopsprijzen van deze sociale koopappartementen volgens de oppositie BOOM één geëvolueerd van zeer slecht naar minder slecht. Peter De Ridder (BOOM één) zei op de raad dat na de vorige cijfers, uitgebracht in de vorige raad door BOOM één, de aannemer een herberekening heeft gemaakt en zo'n 35.000 euro lager uitkomt, dan geeft bouwheer Goed Wonen.Rupelstreek een korting van 20.000 euro en de subsidie van de gemeente maakt dat het project qua verkoopsprijzen is opgesmukt", zei hij. Het raadslid verwijt de partij Open VLD en de directie van Goed Wonen.Rupelstreek dat ze de afgelopen dagen gepoogd hadden de oppositie monddood te maken.

Patrick Marnef (BOOM één) hield een iets pragmatischer pleidooi en riep de meerderheid op om de werken stil te leggen en eerst nog eens goed na te denken. "Misschien ook een subsidiereglement op poten zetten om in de toekomst voor andere sociale koopprojecten vast te leggen hoe ver de gemeente kan gaan met subsidëren. Uiteindelijk gaat het om veel belastinggeld. Als er niet beter wordt doordacht én doorgerekend, dreigt hier een financiële catastrofe voor de bouwmaatschappij en het AGB BoomPlus", zei hij. Ook het Vlaams Belang, eerst en minnaar van het project gaat op de rem staan. "Er was een break-even en zelfs winst beloofd. Het tegendeel blijkt nu waar te zijn", zei Hans Verreyt (VB).