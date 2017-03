Ravotten in groot bed en pyjamafuif

Willebroek - De kindjes van de kleuterschool Basisschool De Tovertuin gaven vrijdagmorgen present in pyjama. Ze deden dit in het kader van pyjamadag en Bednet en hielden tevens een gesmaakte pyjamamodeshow houden

In de speelzaal stond voor de gelegenheid een reuzengroot bed waarin ze mochten ravotten. Maar voor het zover was, hadden deze ukjes in pyjama al een gezond ontbijt gehouden. De dag werd afgesloten met een pyjamafuif. Ook in de basisschool deden de leerlingen mee. Daar werd gestart met ochtendturnen en eveneens een gezond ontbijt. Sommige klassen hebben zelfs via skype gecommuniceerd om 'Bednet' te simuleren en zich zo beter te kunnen inleven.