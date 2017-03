Mogelijkheid om het steegje aan de Schoolweg te verbreden

Willebroek - De gemeente koopt via IVA Innova het leegstaande handelspand Schoolweg 7 en 8 uit faling. Bedoeling is in het kader van het project ‘Willebroek Morgen’ de doorsteek naar het centrum te verbreden en/of te verbinden met de tuin Schurmans en het handelscentrum.

De gemeente koopt via IVA Innova ( een zogenaamd gemeentelijke intern verzelfstandigd agentschap) uit faling het leegstaande handelspand Schoolweg 7 en 8. Bedoeling is in het kader van het project ‘Willebroek Morgen’ de bestaande doorsteek naar het centrum te verbreden en/of te verbinden met de tuin Schurmans en het handelscentrum. Het aan te kopen pand bevindt zich aan de zijde Schoolweg en het weggetje is er overbouwd door een meergezinswoning.

"Deze aankoop is er misschien eentje van nu of nooit. Het geeft dan ook mogelijkheden om het binnengebied tussen de Schoolweg en de A. Van Landeghemstraat, te verbreden en geeft ook de unieke mogelijkheid een doorsteek naar het toekomstige park, de tuin Schurmans mogelijk te maken, via de achterliggende garages. Ook daar moet nog een aankoop van een garage gebeuren. ”, zegt CD&V-schepen Tinneke Huyghe bevoegd voor ruimtelijke ordening. Weldra wordt ook gepoogd om de bovenliggende appartementen te verwerven.

"Het schattingsverslag komt nu uit op 140.000, enkel voor de gelijkgrondse verdieping, op voorwaarde van de aanvaarding door de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen”, bevestigt schepen Huyghe. De gemeenteraad gaat met de aankoop akkoord.