Onderzoeken of cultuurhuis, bib en/of academie in kerk kan

Boom - De gemeente onderzoekt de herbestemming van de O.L.V. St-Rochus Kerk. Het haalbaarheidsonderzoek krijgt een Vlaamse subsidie van 20.000 euro.

“Het past in de meerjarenvisie om meer beleving in het centrum te krijgen. Verschillende studies, waaronder een van Unizo, tonen aan dat een bib, cultuurhuis of academie voor muziek en woord nu eenmaal veel vaste, wekelijkse bezoekers aantrekken. Ouders met kinderen die tijdens het uurtje muziekles in het centrum kunnen vertoeven en shoppen of iets gaan drinken. We zoeken dan ook iets in die richting”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). Elke stap gebeurt in nauw overleg met het kerkbestuur. Het kerkbestuur kreeg daarbij de garantie dat de Heilig-Hartkerk aan de Boomse steenweg als zondagskerk en voor alle erediensten de kerk bij uitstek wordt. In de O.L.V. St-Rochus Kerk (Markt) is nog een beperkt aantal liturgische vieringen voorzien.

Intussen is het vervangen van 26 voorzetramen aan de Sint-Rochuskerk afgerond. De uitvoering kostte 115.376 euro. De gemeente kreeg voor de werkzaamheden van het Agentschap Onroerend Erfgoed een restauratiepremie. "Er worden nog een aantal meerwerken gepland aan de binnenzijde van de kerk, dit omwille van de veiligheidsproblematiek rond de ramen aan de zuidzijde. Die zijn gepland einde maart", zegt schepen Francis Sanchez (N-VA) van Openbare werken. Om de kerk nog meer tot zijn recht te laten komen, heeft het college gekozen voor een feeërieke aanstraling van de buitenzijde. Drie led-toestellen moeten de toren van de O.L.Vrouwkerk belichten in een warm wit licht.