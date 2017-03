Impactonderzoek bij leerlingen over aanpak van Wereldmeerdaagse

Boom - Nog tot 16 maart nemen in totaal zo'n 4000 jongeren van de eerste graad deel aan de eerste Wereldmeerdaagse in de Schorre. Tevens is onderzocht of deze methodiek aanslaat bij deze doelgroep.

De Wereldmeerdaagse in de Schorre in Boom lokt tussen 6 en 16 maart zo'n 4000 leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs. Boom is daarmee de tweede loactie in de provincie, na Brasschaat, waar deze formule al tien jaar werkt, waar een dergelijke Wereldmeerdaagse wordt georganiseerd. Het gaat om een mondiaal educatieproject en een interactieve wereldmarkt voor deze leerlingen. Gedurende een halve schooldag leggen deze jongeren een traject af tussen een aantal interactieve themastanden. "We mochten in de huid van straatkinderen kruipen, mochten ervaren hoe het leven is als bootvluchteling of bijvoorbeeld leren om zelf hernieuwbare energie op te wekken", vertellen leerlingen van de middenschool Den Brandt (Boom). "Op deze manier maken de leerlingen op een educatieve en creatieve manier kennis met mondiale uitdagingen en milieuvraagstukken", zegt gedeputeerde Rik Röttger (sp.a), bevoegd voor Mondiaal Beleid en Duurzame Ontwikkeling.

Onderzoek

Dr. Jelle Boeve-de Pauw van Universiteit Antwerpen heeft een impactonderzoek over de wereldmeerdaagse gehouden. Het gaat om een onderzoek bij de bezoekende leerlingen op de edities 2013 en 2015 in Brasschaat. De cijfers van Brasschaat en Boom editie 2017 zijn in deze enquête nog niet verwerkt. "De (internationale) vragenlijsten gebeurden online. We peilden voor en na het bezoek naar de impact van de wereldmeerdaagse op deze jongeren. Kort samengevat heeft het voor de meesten een positief effect op hun beeld over het Noord-Zuid gebeuren. Een klein deel versterkt dan weer het negatieve beeld", legt hij uit.

Positief is dat de meeste jongeren een genuanceerdere kijk op armoede in de derde wereld er aan over houden. Ze hechten na hun beozek ook meer belang aan de context waarin dit alles zich afspeelt. Zo ervaren ze ook na het bezoek dat wat gebeurt in de derde wereld niet rechtvaardig is. Enkel op de milieuattitudes is er nauwelijks verschil tussen de meting voor en na het bezoek. De cijfers werden voorgesteld als sluitstuk van een vormingsdag rond duurzaamheid in de Schorre, georganiseerd door de provincie.