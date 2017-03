Kasteelpark Bel-Air breidt terrein uit met fruitboomgaard en speelbos

Willebroek - Het vroegere voetbalveld van FC Blaasveld in park Bel-Air wordt een openbare fruitboomgaard met 22 hoogstamfruitbomen en een speelbos. Natuurpunt zorgt voor 125 meter haag.

Een deel van Park Bel-Air krijgt een landschappelijke make-over. De gemeente werkt hiervoor samen met Regionaal Landschap Rivierenland aan de landschappelijke inkleding van het voormalige voetbalterrein in het park Bel-Air in Blaasveld. Vandaag is er een openbare fruitboomgaard met 22 hoogstamfruitbomen aangeplant met 22 verschillende lokale fruitvariëteiten; peren, noten, appels, pruimen, perzikken, kersen, enz. die over drie jaar de eerste vruchten dragen. Het landschapsteam van Natuurpunt zorgt verder voor de omzoming van het terrein met een gemengde autochtone haag van 125 meter. In de boomgaard wordt nadien een specifiek hooilandbeheer toegepast. Dit najaar start Rivierenland ook nog met het aanplanten van een speelbos in samenwerking met Chiro Blaasveld.

Het voormalig jachtslot Bel-Air (1810) bestaat uit een Franse voortuin met symmetrische opbouw en verder een Engelse landschapstuin met tuinkamers en vijvers, vijf bunkers en een ijskelder. Met de fruitboomgaard en het speelbos krijgt het park twee extra troeven. "Er wordt met Chiro Blaasveld (Vita en Instuif) besproken hoe de nieuwe speelzone in het najaar wordt ingericht,” zegt milieuschepen Maaike Bradt. In het najaar gebeuren op het (voetbal)terrein hiervoor de nodige aanplantingen van het speelbos.