Peilen naar hoe beter inwoners informeren

Willebroek - Sinds gisteren loopt er een enquête waarbij de gemeente peilt naar de mogelijkheden om haar inwoners nog beter te informeren.

De bevraging geeft een representatief beeld van hoe de inwoners hun gemeente en lokale communicatie beleven en welke communicatiekanalen er echt toe doen. “Met deze bevindingen gaan we aan de slag om de gemeentelijke communicatie nog beter en publieksgerichter te maken”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). De bevraging is anoniem, maar u kan ook uw contactgegevens invullen en kans maken op een Willebroekse Kadobon. Er is één cheque van 100 euro, twee cheques van 50 euro en vier cheques van 25 euro te winnen. De bevragings-methodiek is ontwikkeld door Memori, Thomas More Mechelen. Ook andere gemeenten, waaronder Mechelen gingen er al mee aan de slag. Iedere inwoner van Willebroek die ouder is dan 16 jaar kan zijn of haar mening kwijt via een online platform. Willekeurig geselecteerde inwoners krijgen ook per brief een uitnodiging om deel te nemen. In openbare gebouwen als het Administratief Centrum en de bibliotheek ligt ook een papieren versie om in te vullen. http://www.willebroek.be